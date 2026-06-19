Val-Fouzon

Triathlon des globules

Rue des Marguerites Val-Fouzon Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez un moment convivial dans la joie et la bonne humeur !

L’amicale des donneurs de sang bénévoles organise un triathlon des globules par équipes de deux ou trois. Au programme 9h randoquizz de 6km, le matin belote, repas prévu le midi et après-midi pétanque. Menu du midio Entrée Jambon grillé frites fromage dessert: 15 € par participant. Réservation jusqu’au 10 juillet. .

Rue des Marguerites Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 7 85 44 37 41

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English :

Come join us for a fun and friendly time filled with joy and good cheer!

L’événement Triathlon des globules Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Chabris Pays de Bazelle