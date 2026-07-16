UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Merry-sur-Yonne

Concert Valério big band Café des Roches Merry-sur-Yonne

samedi 8 août 2026 · Café des Roches · Merry-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Café des Roches
Adresse
33 Route du Saussois
Ville
89660 Merry-sur-Yonne
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Merry-sur-Yonne

Concert Valério big band

Café des Roches 33 Route du Saussois Merry-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Concert au café des roches   .

Café des Roches 33 Route du Saussois Merry-sur-Yonne 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Valério big band

L’événement Concert Valério big band Merry-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay