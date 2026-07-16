AGENDA · Merry-sur-Yonne
Concert Valério big band Café des Roches Merry-sur-Yonne
samedi 8 août 2026 · Café des Roches · Merry-sur-Yonne
Informations pratiques
Merry-sur-Yonne
Concert Valério big band
Café des Roches 33 Route du Saussois Merry-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concert au café des roches .
Café des Roches 33 Route du Saussois Merry-sur-Yonne 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Valério big band
L’événement Concert Valério big band Merry-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay