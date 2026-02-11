Concert Valiel à la Locomotive La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans
La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06 22:00:00
2026-03-06
Musique Folk-Rock Blues, principalement à la guitare slide hawaïenne, dans la lignée de John Butler Trio, Ben Harper ou encore Bon Iver.
Principalement des compositions et aussi des reprises.
La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com
English :
Folk-Rock Blues music, mainly on Hawaiian slide guitar, in the tradition of John Butler Trio, Ben Harper and Bon Iver.
Mainly compositions, but also covers.
L’événement Concert Valiel à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme