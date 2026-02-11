Concert Valiel à la Locomotive La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans

Concert Valiel à la Locomotive

Musique Folk-Rock Blues, principalement à la guitare slide hawaïenne, dans la lignée de John Butler Trio, Ben Harper ou encore Bon Iver.

Principalement des compositions et aussi des reprises.

English :

Folk-Rock Blues music, mainly on Hawaiian slide guitar, in the tradition of John Butler Trio, Ben Harper and Bon Iver.

Mainly compositions, but also covers.

