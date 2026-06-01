Concert Vaya Con Dios Eglise Auriébat

Auriébat

Concert Vaya Con Dios

Eglise AURIEBAT Auriébat Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le chœur d’hommes Pyrénéens Vaya con Dios , crée par André Naude, a vu le jour en 1994 dans le petit village de Séron. Au fil des années, l’effectif a évolué mais a su conserver sa spécificité et demeure toujours animé et uni par la même passion l’amour du beau chant, le plaisir de partager une aventure humaine et amicale et de le

transmettre à son auditoire.

Aujourd’hui, le chœur est dirigé par Jean-François Bourrel. Pour cette nouvelle saison, de nouveaux choristes ainsi qu’un nouveau musicien (Jean-Philippe), virtuose de l’accordéon sont venus étoffer nos rangs.

Mais, au fait, pourquoi ce nom de VAYA CON DIOS ?…

Cette expression espagnole (encore l’Espagne…) signifie Adieu ! Allez en paix ! Mais dans l’esprit du fondateur, ce nom ressemblait à une salutation chargée d’affection et de respect envers les auditeurs et les spectateurs. D’autre part, Vaya con Dios est également le titre d’une mélodie interprétée dans les années 1950 par Patrice et Mario. Ce chant a été repris et adopté par notre ensemble dans une nouvelle version.

Le groupe se produit régulièrement dans le grand sud-ouest mais a été également invité dans toute la France. A plusieurs reprises, les aventures musicales les ont conduits hors de nos frontières.

Ils vous proposent un concert avec des chants basques et espagnols.

Une belle soirée musicale vous attend !

.

Eglise AURIEBAT Auriébat 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 21 20 84 info@coeursudouest-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pyrenean men’s choir Vaya con Dios , created by André Naude, was founded in 1994 in the small village of Séron. Over the years, the choir has evolved, but has retained its specificity and remains united by the same passion: the love of beautiful singing, the pleasure of sharing a human and friendly adventure and of

to its audience.

Today, the choir is directed by Jean-François Bourrel. For this new season, new choristers and a new musician (Jean-Philippe), an accordion virtuoso, have joined our ranks.

But why the name VAYA CON DIOS ?

This Spanish expression (Spain again…) means Farewell! Go in peace! But in the founder?s mind, the name sounded like a greeting laden with affection and respect for listeners and spectators. On the other hand, Vaya con Dios is also the title of a melody sung by Patrice and Mario in the 1950s. This song has been adopted by our ensemble in a new version.

The group performs regularly in the south-west of France, but has also been invited to play all over France. On several occasions, their musical adventures have taken them beyond our borders.

This concert features Basque and Spanish songs.

A wonderful musical evening awaits you!

L’événement Concert Vaya Con Dios Auriébat a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65