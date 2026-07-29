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Concert : Véronique Gens et le chœur de chambre Aria Voce Basilique Saint Nicolas Nantes

samedi 5 décembre 2026 · Basilique Saint Nicolas · Nantes

Concert : Véronique Gens et le chœur de chambre Aria Voce Basilique Saint Nicolas Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Basilique Saint Nicolas
Adresse
5 Rue Affre
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
32 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 20:30 –
Gratuit : non 32 € Tout public 

La soprano Véronique Gens et le chœur de chambre Aria Voce dirigés par Étienne Ferchaud unissent leurs voix pour un concert exceptionnel entièrement dédié à la musique sacrée.Voix soliste et chœur se répondent et se rejoignent au fil d’un programme intense et jubilatoire, autour du Magnificat de John Rutter, œuvre majeure du répertoire choral, et des musiques de Mendelssohn, Grieg, Esenvalds, Mozart ou Pärt.Une rencontre musicale rare portée par des interprètes d’exception.???? Billetterie

Basilique Saint Nicolas Centre-ville Nantes 44000
02 40 48 19 94 https://dhmanagement.trium.fr/fr/t/-/event/68706


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