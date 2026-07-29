Concert : Véronique Gens et le chœur de chambre Aria Voce Basilique Saint Nicolas Nantes
samedi 5 décembre 2026 · Basilique Saint Nicolas · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 20:30 –
Gratuit : non 32 € Tout public
La soprano Véronique Gens et le chœur de chambre Aria Voce dirigés par Étienne Ferchaud unissent leurs voix pour un concert exceptionnel entièrement dédié à la musique sacrée.Voix soliste et chœur se répondent et se rejoignent au fil d’un programme intense et jubilatoire, autour du Magnificat de John Rutter, œuvre majeure du répertoire choral, et des musiques de Mendelssohn, Grieg, Esenvalds, Mozart ou Pärt.Une rencontre musicale rare portée par des interprètes d’exception.???? Billetterie
Basilique Saint Nicolas Centre-ville Nantes 44000
02 40 48 19 94 https://dhmanagement.trium.fr/fr/t/-/event/68706
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