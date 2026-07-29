Concert : Véronique Gens et le chœur de chambre Aria Voce Basilique Saint Nicolas Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-05 20:30 –

Gratuit : non 32 € Tout public

La soprano Véronique Gens et le chœur de chambre Aria Voce dirigés par Étienne Ferchaud unissent leurs voix pour un concert exceptionnel entièrement dédié à la musique sacrée.Voix soliste et chœur se répondent et se rejoignent au fil d’un programme intense et jubilatoire, autour du Magnificat de John Rutter, œuvre majeure du répertoire choral, et des musiques de Mendelssohn, Grieg, Esenvalds, Mozart ou Pärt.Une rencontre musicale rare portée par des interprètes d’exception.???? Billetterie

Basilique Saint Nicolas Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 19 94 https://dhmanagement.trium.fr/fr/t/-/event/68706



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