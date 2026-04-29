Concert Vers la lumière Chœur d’Enfants de Bretagne Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo

Saint-Malo

Concert Vers la lumière Chœur d’Enfants de Bretagne

Cathédrale Saint-Vincent 12 Rue Saint-Benoist Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concert exceptionnel de clôture de la tournée bretonne du Chœur d’Enfants de Bretagne, dans le cadre du Festival La Route des Orgues.

Le programme réunit le Requiem de Maurice Duruflé et la Messe solennelle de Louis Vierne, pour chœur d’enfants, chœur adulte, orgues et solistes. Deux chefs-d’œuvre de la musique sacrée française du XXe siècle, portés par des harmonies d’une rare subtilité et une spiritualité lumineuse.

Direction Fabien Aubé — Orgues David Cassan et Loïc Georgeault

Un concert à ne pas manquer dans l’un des plus beaux écrins de Bretagne.

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Cathédrale Saint-Vincent 12 Rue Saint-Benoist Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 51 36 73 08

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L’événement Concert Vers la lumière Chœur d’Enfants de Bretagne Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel