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Concert Vers la lumière Place Jean de Châtillon Saint-Malo

Concert Vers la lumière Place Jean de Châtillon Saint-Malo samedi 9 mai 2026.

Lieu : Place Jean de Châtillon

Adresse : Cathédrale Saint-Vincent

Ville : 35400 Saint-Malo

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Malo

Concert Vers la lumière

Place Jean de Châtillon Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Concert choeur et orgue avec
Chœur d’enfants de Bretagne & Ensemble vocal de St-Quentin-en-Yvelines
David Cassan & Loïc Georgeault, orgues
Fabien Aubé, direction

Cette soirée sera consacrée à deux chefs d’œuvre du répertoire sacré
le Requiem de Maurice Duruflé et la Messe solennelle de Louis Vierne.
Ce programme musical intense et exigeant sera porté par le chœur d’enfants de Bretagne dirigé par son nouveau chef, le talentueux Fabien Aubé.

Grand orgue et orgue de chœur, unis dans une dimension orchestrale, tisseront un contrepoint subtil avec les voix.   .

Place Jean de Châtillon Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 01 65 71 

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English :

L’événement Concert Vers la lumière Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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