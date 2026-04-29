Concert Vers la lumière Place Jean de Châtillon Saint-Malo

Saint-Malo

Concert Vers la lumière

Place Jean de Châtillon Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Concert choeur et orgue avec

Chœur d’enfants de Bretagne & Ensemble vocal de St-Quentin-en-Yvelines

David Cassan & Loïc Georgeault, orgues

Fabien Aubé, direction

Cette soirée sera consacrée à deux chefs d’œuvre du répertoire sacré

le Requiem de Maurice Duruflé et la Messe solennelle de Louis Vierne.

Ce programme musical intense et exigeant sera porté par le chœur d’enfants de Bretagne dirigé par son nouveau chef, le talentueux Fabien Aubé.

Grand orgue et orgue de chœur, unis dans une dimension orchestrale, tisseront un contrepoint subtil avec les voix. .

Place Jean de Châtillon Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 01 65 71

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English :

L’événement Concert Vers la lumière Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel