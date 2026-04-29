Concert Vers la lumière Place Jean de Châtillon Saint-Malo
Concert Vers la lumière Place Jean de Châtillon Saint-Malo samedi 9 mai 2026.
Saint-Malo
Concert Vers la lumière
Place Jean de Châtillon Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Concert choeur et orgue avec
Chœur d’enfants de Bretagne & Ensemble vocal de St-Quentin-en-Yvelines
David Cassan & Loïc Georgeault, orgues
Fabien Aubé, direction
Cette soirée sera consacrée à deux chefs d’œuvre du répertoire sacré
le Requiem de Maurice Duruflé et la Messe solennelle de Louis Vierne.
Ce programme musical intense et exigeant sera porté par le chœur d’enfants de Bretagne dirigé par son nouveau chef, le talentueux Fabien Aubé.
Grand orgue et orgue de chœur, unis dans une dimension orchestrale, tisseront un contrepoint subtil avec les voix. .
Place Jean de Châtillon Cathédrale Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 01 65 71
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English :
L’événement Concert Vers la lumière Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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