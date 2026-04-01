Concert Verteuil-sur-Charente
Concert Verteuil-sur-Charente dimanche 26 avril 2026.
Verteuil-sur-Charente
Concert
La Sénachalerie Verteuil-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Concert de B’Zilo & Pat
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La Sénachalerie Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 01 03
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English :
Concert by B’Zilo & Pat
L’événement Concert Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente