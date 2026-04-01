Verteuil-sur-Charente

Concert

La Sénachalerie Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Concert de B’Zilo & Pat

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La Sénachalerie Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 01 03

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English :

Concert by B’Zilo & Pat

L’événement Concert Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente