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Concert Verteuil-sur-Charente

Concert Verteuil-sur-Charente dimanche 26 avril 2026.

Adresse : La Sénachalerie

Ville : 16510 Verteuil-sur-Charente

Département : Charente

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Verteuil-sur-Charente

Concert

La Sénachalerie Verteuil-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Concert de B’Zilo & Pat
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La Sénachalerie Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 01 03 

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English :

Concert by B’Zilo & Pat

L’événement Concert Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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