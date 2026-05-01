Le Mont-Saint-Michel

Concert Vespro

Abbaye du Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13 22:30:00

Date(s) :

2026-05-13

22 instrumentistes et un ensemble vocal de 24 chanteurs pour ce concert interprété par les voix remarquables de la Compagnie La Tempête, lauréate de nombreux prix nationaux pour le chant choral.

Présenté dans le cadre exceptionnel de l’abbatiale du Mont Saint Michel, ce concert rend hommage à Monterverdi. .

Abbaye du Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : Concert Vespro

L’événement Concert Vespro Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts