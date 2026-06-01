Concert Vieilles Canailles à la brasserie La Chopine, Condé-en-Brie. Condé-en-Brie
Concert Vieilles Canailles à la brasserie La Chopine, Condé-en-Brie. Condé-en-Brie samedi 27 juin 2026.
Condé-en-Brie
Concert Vieilles Canailles à la brasserie La Chopine, Condé-en-Brie.
6 Rue de la Creuse Rue Condé-en-Brie Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
CONCERT EXCEPTIONNEL LES VIEILLES CANAILLES
Date Samedi 27 juin 2026
⏰ Horaire Dès 20h
Lieu Brasserie La Chopine, Condé-en-Brie
Entrée Libre
Venez passer une soirée inoubliable avec les Vieilles Canailles ! Ambiance garantie, musique entraînante et bonne humeur au rendez-vous.
Brasserie La Chopine vous accueille pour une soirée musicale à ne pas manquer. Réservez votre soirée, on s’occupe du reste !
On compte sur vous pour partager l’info !
#VieillesCanailles #Concert #CondéEnBrie #BrasserieLaChopine #EntréeLibre #portesdelachampagne
CONCERT EXCEPTIONNEL LES VIEILLES CANAILLES
Date Samedi 27 juin 2026
⏰ Horaire Dès 20h
Lieu Brasserie La Chopine, Condé-en-Brie
Entrée Libre
Venez passer une soirée inoubliable avec les Vieilles Canailles ! Ambiance garantie, musique entraînante et bonne humeur au rendez-vous.
Brasserie La Chopine vous accueille pour une soirée musicale à ne pas manquer. Réservez votre soirée, on s’occupe du reste !
On compte sur vous pour partager l’info !
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6 Rue de la Creuse Rue Condé-en-Brie 02330 Aisne Hauts-de-France +33 6 73 11 09 48
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English :
? SPECIAL CONCERT: LES VIEILLES CANAILLES ?
? Date: Saturday, June 27, 2026
? Time: Starting at 8:00 p.m.
? Venue: Brasserie La Chopine, Condé-en-Brie
? Admission: Free
Come spend an unforgettable evening with Les Vieilles Canailles! A great atmosphere, catchy music, and good vibes are guaranteed.
? Brasserie La Chopine welcomes you to a musical evening you won’t want to miss. Set aside the evening—we’ll take care of the rest!
? We’re counting on you to spread the word!
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L’événement Concert Vieilles Canailles à la brasserie La Chopine, Condé-en-Brie. Condé-en-Brie a été mis à jour le 2026-06-18 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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