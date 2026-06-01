Concert Vieilles Canailles à la brasserie La Chopine, Condé-en-Brie. Condé-en-Brie samedi 27 juin 2026.

Condé-en-Brie

Concert Vieilles Canailles à la brasserie La Chopine, Condé-en-Brie.

6 Rue de la Creuse Rue Condé-en-Brie Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

CONCERT EXCEPTIONNEL LES VIEILLES CANAILLES

Date Samedi 27 juin 2026

⏰ Horaire Dès 20h

Lieu Brasserie La Chopine, Condé-en-Brie

Entrée Libre

Venez passer une soirée inoubliable avec les Vieilles Canailles ! Ambiance garantie, musique entraînante et bonne humeur au rendez-vous.

Brasserie La Chopine vous accueille pour une soirée musicale à ne pas manquer. Réservez votre soirée, on s’occupe du reste !

On compte sur vous pour partager l’info !

#VieillesCanailles #Concert #CondéEnBrie #BrasserieLaChopine #EntréeLibre #portesdelachampagne

CONCERT EXCEPTIONNEL LES VIEILLES CANAILLES

Date Samedi 27 juin 2026

⏰ Horaire Dès 20h

Lieu Brasserie La Chopine, Condé-en-Brie

Entrée Libre

Venez passer une soirée inoubliable avec les Vieilles Canailles ! Ambiance garantie, musique entraînante et bonne humeur au rendez-vous.

Brasserie La Chopine vous accueille pour une soirée musicale à ne pas manquer. Réservez votre soirée, on s’occupe du reste !

On compte sur vous pour partager l’info !

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6 Rue de la Creuse Rue Condé-en-Brie 02330 Aisne Hauts-de-France +33 6 73 11 09 48

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English :

? SPECIAL CONCERT: LES VIEILLES CANAILLES ?

? Date: Saturday, June 27, 2026

? Time: Starting at 8:00 p.m.

? Venue: Brasserie La Chopine, Condé-en-Brie

? Admission: Free

Come spend an unforgettable evening with Les Vieilles Canailles! A great atmosphere, catchy music, and good vibes are guaranteed.

? Brasserie La Chopine welcomes you to a musical evening you won’t want to miss. Set aside the evening—we’ll take care of the rest!

? We’re counting on you to spread the word!

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L’événement Concert Vieilles Canailles à la brasserie La Chopine, Condé-en-Brie. Condé-en-Brie a été mis à jour le 2026-06-18 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne