Concert L’Arche Villerupt

L’Arche 1 Esplanade Nino Rota Villerupt Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:30:00

2026-03-06

Concert des groupes No One Is Innocent (rock métal) et Redemption (métal).Adultes

Concert by No One Is Innocent (rock metal) and Redemption (metal).

