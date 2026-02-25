Concert L’Arche Villerupt
Concert L’Arche Villerupt vendredi 6 mars 2026.
Concert
L’Arche 1 Esplanade Nino Rota Villerupt Meurthe-et-Moselle
Tarif : 30 EUR
Vendredi 2026-03-06 20:30:00
Concert des groupes No One Is Innocent (rock métal) et Redemption (métal).Adultes
L’Arche 1 Esplanade Nino Rota Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 61 19 11
English :
Concert by No One Is Innocent (rock metal) and Redemption (metal).
L’événement Concert Villerupt a été mis à jour le 2026-02-25 par OT DU GRAND LONGWY