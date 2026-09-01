Concert VINTAGE Bar Le Terrier Brantôme en Périgord
vendredi 25 septembre 2026 · Bar Le Terrier · Brantôme en Périgord
Informations pratiques
Brantôme en Périgord
Concert VINTAGE
Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
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Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@leterrierbrantome.com
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English : Concert VINTAGE
12? plate of French fries and marinated venison and wild boar.
Payment by cash or cheque only.
L’événement Concert VINTAGE Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Val de Dronne
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