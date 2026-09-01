UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brantôme en Périgord

Concert VINTAGE Bar Le Terrier Brantôme en Périgord

vendredi 25 septembre 2026 · Bar Le Terrier · Brantôme en Périgord

Concert VINTAGE Bar Le Terrier Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Bar Le Terrier
Adresse
18-20 boulevard Coligny
Ville
24310 Brantôme en Périgord
Département
Dordogne
Tarif

Brantôme en Périgord

Concert VINTAGE

Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Retour vers le passé avec Anythings Goes !
Retour vers le passé avec Anythings Goes !   .

Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   contact@leterrierbrantome.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert VINTAGE

12? plate of French fries and marinated venison and wild boar.
Payment by cash or cheque only.

L’événement Concert VINTAGE Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Val de Dronne

À voir aussi à Brantôme en Périgord (Dordogne)