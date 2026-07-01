Concert viole de gambe et clavecin Junay
samedi 25 juillet 2026 · Junay
Informations pratiques
Junay
Concert viole de gambe et clavecin
3 Rue de l’Église Junay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Par Christine Plubeau et Elisabeth Joyé
Concerts organisés par l’Académie de musique ancienne de Tonnerre (AMAT) dans le cadre de la masterclass de clavecin & viole de gambe qui se tient du 26 au 31 juillet 2026 à Tonnerre. .
3 Rue de l’Église Junay 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 74 18 33
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English : Concert viole de gambe et clavecin
L’événement Concert viole de gambe et clavecin Junay a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois