Informations pratiques

Junay

Concert viole de gambe et clavecin

3 Rue de l’Église Junay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Par Christine Plubeau et Elisabeth Joyé

Concerts organisés par l’Académie de musique ancienne de Tonnerre (AMAT) dans le cadre de la masterclass de clavecin & viole de gambe qui se tient du 26 au 31 juillet 2026 à Tonnerre. .

3 Rue de l’Église Junay 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 74 18 33

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English : Concert viole de gambe et clavecin

L’événement Concert viole de gambe et clavecin Junay a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois