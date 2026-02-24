Concert Violon et Harpe Combres

Concert Violon et Harpe

Dans le cadre du festival Musique en Eure-et-Loir, la violoniste Iris Scialom et la harpiste Alexandra Bidi interprètent un programme virtuose de Bartók, Debussy,…

Iris Scialom, violon Victoires de la Musique 2025

Alexandra Bidi, harpe Première harpe solo de l’Orchestre de Paris

BARTÓK, Danses Roumaines • DEBUSSY, Beau soir

RAVEL, Pavane pour une infante défunte • RAVEL, Tzigane

SAINT-SAENS, Fantaisie opus 124 • PIAZZOLLA, L’Histoire du Tango

Le violon éclate en contrastes et en lumières sous l’archet d’une musicienne à la pureté de son tout simplement magique, portée par une vélocité exceptionnelle ! De Debussy à Ravel, en passant par la Fantaisie de Saint-Saëns qui sublime également toutes les facettes du jeu extraordinaire d’Alexandra Bidi, référence absolue de la harpe, ce programme traverse les pays et les époques dans une inspiration et une énergie communicatives. En point d’orgue, L’Histoire du Tango de Piazzolla embrase la scène. 15 .

Place de l’Église Combres 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 11 94 32

