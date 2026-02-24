Loco Cello | Classique/jazz/créations Combres

Loco Cello | Classique/jazz/créations

Place de l’Église Combres Eure-et-Loir

Dans le cadre du festival Musique en Eure-et-Loir. Cordes classiques, swing manouche et créations audacieuses se rencontrent avec Loco cello. François Salque au violoncelle,…

François Salque, violoncelle • Samuel Strouk, guitare

Jérémie Arranger, contrebasse

Œuvres de Tchaïkovski, Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Piazzolla, Samuel Strouk…

Fascinés par la liberté et la richesse sonore que leur permet cette formation inédite, ces trois créateurs repoussent sans cesse les limites des parcours imposés, inventent un chemin qui leur ressemble et transforment chacune de leurs rencontres en un moment unique et jubilatoire ! Tantôt élégante et lyrique, tantôt virtuose et incandescente, leur musique célèbre l’union de différentes traditions musicales, du tango au jazz, du répertoire classique aux musiques du monde, des thèmes traditionnels aux musiques actuelles, rythmées par d’étonnantes cascades sonores et autres explosions. 15 .

