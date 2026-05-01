Concert Viva Italia Salle des fêtes Saint-Léonard

Saint-Léonard

Concert Viva Italia

Salle des fêtes Place de l’Église Saint-Léonard Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 20:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Jean-Jacques boulet à l’accordéon et Sopio Tramakidze au violon vont produire ce concert en pensant aux jeux olympiques italiens. Pour se promener, cette fois-ci, Gigi l’accordéoniste et Sopio la violoniste émérite vont devoir le faire en gondole ou en vaporettos car les voilà arrivés…

En Italie, le pays de la pizza, des vespas et de la musique bien sûr … O Sole Mio ! Les Bambinos de Dalida vont les accompagner autour de la Méditerranée au son des Tarentelles et de l’accordéon et vont leur arracher Una Lacrima Sol Viso ! Amore Mio ! Quel programme, on sent déjà le Spritz, apéritif local vénitien, nous couler entre les lèvres au son de la guitare d’un gondolier ! Que Cela Chante ! Concert dans le cadre de la Semaine des Arts 2026 du 13 au 18 mai dans la Vallée de la Haute Meurthe.Tout public

10 .

Salle des fêtes Place de l’Église Saint-Léonard 88650 Vosges Grand Est +33 3 29 50 43 75 houvion.jean-paul@wanadoo.fr

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English :

Jean-Jacques boulet on accordion and Sopio Tramakidze on violin will produce this concert with the Italian Olympic Games in mind. This time, Gigi the accordionist and Sopio the violinist will have to go for a ride in a gondola or a vaporetto, because here they are…

In Italy, the land of pizza, vespas and music of course… O Sole Mio! Dalida’s Bambinos will accompany them around the Mediterranean to the sound of Tarantellas and accordions, and will rip them off Una Lacrima Sol Viso! Amore Mio! What a program, and we can already feel the Spritz, the local Venetian aperitif, flowing between our lips to the sound of a gondolier’s guitar! Que Cela Chante! Concert as part of Arts Week 2026 from May 13 to 18 in the Haute Meurthe Valley.

L’événement Concert Viva Italia Saint-Léonard a été mis à jour le 2026-04-22 par OT SAINT DIE DES VOSGES