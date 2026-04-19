Semaine des arts De la terre.. à la Terre Salle polyvalente Saint-Léonard
Semaine des arts De la terre.. à la Terre Salle polyvalente Saint-Léonard jeudi 14 mai 2026.
Saint-Léonard
Semaine des arts De la terre.. à la Terre
Salle polyvalente 19 Chemin de l’épine Saint-Léonard Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
La 36e Semaine des arts sera placée sous le thème De la terre, à la Terre et pourrait être parrainée par une femme. Les communes participantes ont lancé l’organisation, avec concerts, animations et la marche Artrek reconduite.Tout public
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Salle polyvalente 19 Chemin de l’épine Saint-Léonard 88650 Vosges Grand Est +33 3 29 50 03 64 saintleonardexpression@gmail.com
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English :
The theme of the 36th Arts Week will be From the Earth, to the Earth , and the event may be sponsored by a woman. The participating communes have launched the organization, with concerts, animations and the renewed Artrek walk.
L’événement Semaine des arts De la terre.. à la Terre Saint-Léonard a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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