Concert vive la jeunesse ! Eglise Saint-Méen Cancale

Cancale

Concert vive la jeunesse !

Eglise Saint-Méen 15 Rue Duquesne Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Carte blanche est donnée aux élèves du Conservatoire de Saint-Malo.

Les apprentis organistes seront aux claviers du grand orgue de Cancale

ce sera une expérience enrichissante et stimulante pour ces jeunes qui se passionnent pour l’orgue & ses musiques.

Une élève de la classe de flûte de Anne-Catherine Botrel-Leissen se joindra aux festivités pour des œuvres de musique de chambre.

Venez partager ce moment musical avec nous et encourager tous ces jeunes musiciens !

Retransmission du jeu des musiciens sur grand écran.

En partenariat avec les Amis des Orgues de Cancale et le Conservatoire de Saint-Malo. .

Eglise Saint-Méen 15 Rue Duquesne Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 16 57 16

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English :

L’événement Concert vive la jeunesse ! Cancale a été mis à jour le 2026-04-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel