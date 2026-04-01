Concert vocal a capella Eglise Sainte Thérèse Goos
Concert vocal a capella Eglise Sainte Thérèse Goos dimanche 26 avril 2026.
Goos
Concert vocal a capella
Eglise Sainte Thérèse 42 route de Boudicq Goos Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Concert vocal a capella organisé par le Trio LES ZAMIS de PONTONX SUR L’ADOUR qui animera une première partie avec des chants traditionnels et de la chanson Française. La deuxième partie sera animée par la chorale CANTE LOUTS de LOUER qui nous gratifiera de son répertoire éclectique.
Concert vocal a capella organisé par le Trio LES ZAMIS de PONTONX SUR L’ADOUR qui animera une première partie avec des chants traditionnels et de la chanson Française. La deuxième partie sera animée par la chorale CANTE LOUTS de LOUER qui nous gratifiera de son répertoire éclectique.
Entrée libre de participation. .
Eglise Sainte Thérèse 42 route de Boudicq Goos 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 71 93 22 contact.leszamis.pontonx@gmail.com
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English : Concert vocal a capella
A capella vocal concert organized by Trio LES ZAMIS from PONTONX SUR L’ADOUR, with a first part featuring traditional songs and French chanson. The second half will be led by LOUER’s CANTE LOUTS choir, with their eclectic repertoire.
L’événement Concert vocal a capella Goos a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terres de Chalosse
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