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Concert vocal Place Roger Ducos Dax

vendredi 31 juillet 2026 · Place Roger Ducos · Dax

Concert vocal Place Roger Ducos Dax

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Roger Ducos
Adresse
Cathédrale
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
0 0 0

Dax

Concert vocal

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Le chœur de femmes Fasilacante invite le chœur d’hommes du Cercle Choral Dacquois.   .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 91 00 27  pascale.maurey@wanadoo.fr

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English : Concert vocal

L’événement Concert vocal Dax a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Dax

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