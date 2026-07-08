AGENDA · Dax
Concert vocal Place Roger Ducos Dax
vendredi 31 juillet 2026 · Place Roger Ducos · Dax
Informations pratiques
Dax
Concert vocal
Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Le chœur de femmes Fasilacante invite le chœur d’hommes du Cercle Choral Dacquois. .
Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 91 00 27 pascale.maurey@wanadoo.fr
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English : Concert vocal
L’événement Concert vocal Dax a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Dax
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