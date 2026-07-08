Concert vocal Place Roger Ducos Dax

Informations pratiques

Dax

Concert vocal

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le chœur de femmes Fasilacante invite le chœur d’hommes du Cercle Choral Dacquois. .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 91 00 27 pascale.maurey@wanadoo.fr

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English : Concert vocal

L’événement Concert vocal Dax a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Dax