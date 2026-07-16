Santé et Emploi avec Cap Emploi Landes et pays basque, Mission Locale des Landes, Dax

Informations pratiques

Santé et Emploi avec Cap Emploi Landes et pays basque 30 juillet et 13 août Mission Locale des Landes Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T14:00:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00

Santé et Emploi avec Cap Emploi Landes Pays Basque

Jeudi 30 juillet et 13 aout 2026 à 14h00

Espace Régional d’Information et de Proximité (ERIP)

Participez à notre atelier interactif pour mieux concilier santé et parcours professionnel !

✅ S’orienter vers les bons interlocuteurs : Découvrez les acteurs clés qui vous accompagnent — conseillers en emploi, médecins du travail, associations spécialisées — et apprenez à les solliciter efficacement.

✅ Comprendre vos droits : Informez-vous sur l’inaptitude, le handicap (RQTH, BOE), les dispositifs existants, les démarches administratives et les ressources disponibles pour surmonter ces défis.

Un moment privilégié pour poser vos questions, échanger et avancer sereinement dans votre projet d’insertion ou de maintien en emploi.

Inscriptions et infos : contactez-nous !

#santé #emploi #droits #RQTH #BOE #erip

Mission Locale des Landes 14 avenue du sablar, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip.dax@ml40.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0558909397 »}]

Atelier interactif avec Cap Emploi sur la santé et l’emploi, interlocuteurs clés et vos droits (inaptitude, handicap RQTH/BOE)