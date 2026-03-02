Visite guidée En compagnie de la déesse Rue Saint Vincent Dax
Visite guidée En compagnie de la déesse Rue Saint Vincent Dax jeudi 16 juillet 2026.
Dax
Visite guidée En compagnie de la déesse
Rue Saint Vincent RDV Place de la Cathédrale Dax Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Accompagnez la déesse de la Nèhe, elle vous racontera les extraordinaires rencontres et les folles aventures dacquoises qu’elle a vécues au fil des siècles.
Un personnage costumé, incarnation de la source de la Fontaine Chaude guide les enfants de 4 à 13 ans pour découvrir de manière décalée l’histoire de Dax. .
Rue Saint Vincent RDV Place de la Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée En compagnie de la déesse
L’événement Visite guidée En compagnie de la déesse Dax a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax
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