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Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron Eglise de La Brée les Bains La Brée-les-Bains

Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron Eglise de La Brée les Bains La Brée-les-Bains mardi 9 juin 2026.

Lieu : Eglise de La Brée les Bains

Adresse : Avenue des Acacias

Ville : 17840 La Brée-les-Bains

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Brée-les-Bains

Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron

Eglise de La Brée les Bains Avenue des Acacias La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:30:00
fin : 2026-06-09 22:00:00

Date(s) :
2026-06-09

Concert vocal par les chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’École de musique intercommunale de l’Ile d’Oléron
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Eglise de La Brée les Bains Avenue des Acacias La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 06 31  secretariat@emioleron.fr

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English : Vocal concert by the Chant’Oléron and O Sol’EMIO choirs of the Ile d’Oléron intercommunal music school

Vocal concert by the Chant’Oléron and O Sol’EMIO choirs of the Ile d’Oléron Intercommunal Music School

L’événement Concert vocal des chorales Chant’Oléron et O Sol’EMIO de l’école de musique intercommunale de l’île d’Oléron La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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