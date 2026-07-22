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AGENDA · La Tremblade

Concert Voix d’Or Slaves Chapelle Saint Joseph La Tremblade

dimanche 9 août 2026 · Chapelle Saint Joseph · La Tremblade

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Chapelle Saint Joseph
Adresse
Allée de la Chapelle
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Concert Voix d’Or Slaves

Chapelle Saint Joseph Allée de la Chapelle La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Concert Voix d’Or Slaves
  .

Chapelle Saint Joseph Allée de la Chapelle La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

Voix d’Or Slaves Concert

L’événement Concert Voix d’Or Slaves La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de La Tremblade

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