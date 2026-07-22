Concert Voix d’Or Slaves Chapelle Saint Joseph La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Concert Voix d’Or Slaves

Chapelle Saint Joseph Allée de la Chapelle La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert Voix d’Or Slaves

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Chapelle Saint Joseph Allée de la Chapelle La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Voix d’Or Slaves Concert

L’événement Concert Voix d’Or Slaves La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de La Tremblade