AGENDA · La Tremblade
Concert Voix d’Or Slaves Chapelle Saint Joseph La Tremblade
dimanche 9 août 2026 · Chapelle Saint Joseph · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Concert Voix d’Or Slaves
Chapelle Saint Joseph Allée de la Chapelle La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert Voix d’Or Slaves
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Chapelle Saint Joseph Allée de la Chapelle La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Voix d’Or Slaves Concert
L’événement Concert Voix d’Or Slaves La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de La Tremblade
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