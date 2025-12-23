Concert Voyage à Venise Manthes 26210 Manthes

Concert Voyage à Venise

Manthes 26210 2 place de l’église Manthes Drôme

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

2026-07-31

Venez passer une soirée inoubliable, musiques de Vivaldi, Marcello, Piccini autour de Rousseau et Casanova avec le trio Concordances Martin Wahlberg (violoncelle), Noémie Lenhof (violon), Erik Hosoien (thééorbe/guitare).

Manthes 26210 2 place de l’église Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 58 75 08 contact@cmi-bach.com

Come and enjoy an unforgettable evening of music by Vivaldi, Marcello and Piccini around Rousseau and Casanova with the Concordances trio: Martin Wahlberg (cello), Noémie Lenhof (violin), Erik Hosoien (theorbo/guitar).

