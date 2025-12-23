Concert Voyage à Venise Manthes 26210 Manthes
Concert Voyage à Venise Manthes 26210 Manthes vendredi 31 juillet 2026.
Concert Voyage à Venise
Manthes 26210 2 place de l’église Manthes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez passer une soirée inoubliable, musiques de Vivaldi, Marcello, Piccini autour de Rousseau et Casanova avec le trio Concordances Martin Wahlberg (violoncelle), Noémie Lenhof (violon), Erik Hosoien (thééorbe/guitare).
.
Manthes 26210 2 place de l’église Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 58 75 08 contact@cmi-bach.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an unforgettable evening of music by Vivaldi, Marcello and Piccini around Rousseau and Casanova with the Concordances trio: Martin Wahlberg (cello), Noémie Lenhof (violin), Erik Hosoien (theorbo/guitar).
L’événement Concert Voyage à Venise Manthes a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche