Concert – Voyage avec l’alto Studio L’Accord Parfait Paris

L’altiste et compositeur Nigel Keay, accompagné de ses collaborateurs parisiens de L’ensemble Traces d’Aujourd’hui, présente un programme de duos et trios entièrement consacré à l’alto. Pour cette occasion exceptionnelle, les quatre musiciens de l’ensemble invitent cinq altistes et une pianiste de passage à Paris à l’occasion du Congrès international de l’alto 2026. Ensemble, ils proposeront un voyage musical à travers un répertoire riche et contrasté, réunissant des œuvres françaises, néo-zélandaises, ukrainienne, taïwanaise, vénézuélienne, norvégienne et allemande.
Musiciens :
Alto : Nigel Keay, Povilas Syrrist-Gelgota, Emlyn Stam, Diane Neal-Phoenix, Jutta Puchhammer-Sédillot,
Viole d’amour : Yvain Delahousse
Piano : Isabelle Dutel, Sherry Grant
Clarinette : Frédérique Moine
Flûte : François Veilhan
Compositeurs :
Arnold Trowell, Nigel Keay, Jean-Claude Wolff, Valentin Silvestrov, Povilas Syrrist-Gelgota, Fu Tong Wong, Modesta Bor, Dorothea Franchi, Paul Hindemith
Concert de l’ensemble Traces d’Aujourd’hui autour de l’alto.
Le dimanche 18 janvier 2026
de 20h00 à 21h30
payant
- Prix :12€ (places limitées)
Public jeunes et adultes.
Studio L’Accord Parfait 47 rue Ramey, 75018 Paris
https://studiolaccordparfait.com/event/voyage-avec-lalto/ +33681374903 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063744935573 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063744935573
