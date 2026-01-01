Concert – Voyage avec l’alto Studio L’Accord Parfait Paris

L’altiste et compositeur Nigel Keay, accompagné de ses collaborateurs parisiens de L’ensemble Traces d’Aujourd’hui, présente un programme de duos et trios entièrement consacré à l’alto. Pour cette occasion exceptionnelle, les quatre musiciens de l’ensemble invitent cinq altistes et une pianiste de passage à Paris à l’occasion du Congrès international de l’alto 2026. Ensemble, ils proposeront un voyage musical à travers un répertoire riche et contrasté, réunissant des œuvres françaises, néo-zélandaises, ukrainienne, taïwanaise, vénézuélienne, norvégienne et allemande.

Musiciens :

Alto : Nigel Keay, Povilas Syrrist-Gelgota, Emlyn Stam, Diane Neal-Phoenix, Jutta Puchhammer-Sédillot,

Viole d’amour : Yvain Delahousse

Piano : Isabelle Dutel, Sherry Grant

Clarinette : Frédérique Moine

Flûte : François Veilhan

Compositeurs :

Arnold Trowell, Nigel Keay, Jean-Claude Wolff, Valentin Silvestrov, Povilas Syrrist-Gelgota, Fu Tong Wong, Modesta Bor, Dorothea Franchi, Paul Hindemith

Concert de l’ensemble Traces d’Aujourd’hui autour de l’alto.

Le dimanche 18 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Prix :12€ (places limitées)

Public jeunes et adultes.

Studio L’Accord Parfait 47 rue Ramey, 75018 Paris

https://studiolaccordparfait.com/event/voyage-avec-lalto/ +33681374903 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063744935573 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063744935573



