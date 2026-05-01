Coye-la-Forêt

Concert voyage musical intemporel ! au Centre Culturel de Coye-la-Forêt

21 Rue d’Hérivaux Coye-la-Forêt Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Un concert réunissant plusieurs musiciens et une chorale pour un voyage musical entre styles et époques. Une expérience collective et immersive, mêlant instruments variés et influences diverses, dans une ambiance conviviale et accessible.

Ce concert propose un véritable voyage musical intemporel, porté par des artistes aux univers complémentaires. Entre guitare, violon, piano, basse, banjo et sonorités électroniques, cette création collective invite à traverser les styles et les époques dans une ambiance riche et inspirante.

Sur scène, musiciens et invités unissent leurs talents pour offrir une expérience vivante et immersive, mêlant répertoires classiques et musiques actuelles. La participation de formations locales et d’une chorale vient enrichir ce moment de partage, plaçant la convivialité et l’émotion au cœur de la représentation. Un rendez-vous musical généreux, accessible à tous les publics, où la diversité des influences crée une harmonie unique. .

21 Rue d’Hérivaux Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France +33 6 86 58 95 36 direction@trht.art

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English :

A concert bringing together several musicians and a choir for a musical journey between styles and eras. A collective, immersive experience, combining a variety of instruments and influences, in a friendly, accessible atmosphere.

L’événement Concert voyage musical intemporel ! au Centre Culturel de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-26 par Chantilly-Senlis Tourisme