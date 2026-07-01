Concert Willy Quintet Place Royale Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert Willy Quintet

Place Royale Belvédère Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Chaque dimanche de juillet, laissez-vous porter par les concerts en plein air, entre découvertes et convivialité. Rendez-vous en fin de matinée sous la halle du Lescourre et en fin d’après-midi

au belvédère de la cité historique, pour une programmation éclectique.

Willy et ses acolytes vous embarquent dans un voyage musical chaleureux, festif et résolument convivial. Ce collectif de musiciens passionnés revisite avec fraîcheur et générosité les grandes chansons qui ont marqué les époques, en mêlant habilement chanson française et incontournables de la scène internationale. De Georges Brassens à Jacques Higelin, en passant par Bob Marley, The Beatles ou encore l’univers swing de Django Reinhardt, le groupe propose un réper toire riche, accessible et plein de bonne humeur

– Restauration et buvette avec La Régalotte du Caviste – .

Place Royale Belvédère Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Concert Willy Quintet

L’événement Concert Willy Quintet Lescar a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau