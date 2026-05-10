Soorts-Hossegor

Concert Woody Woodpickers

Place des Basques Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Festives Hossegor

Le samedi 25 juillet, la place des Basques d’Hossegor accueillera Woody Woodpickers pour un concert pop rock festif et convivial. Porté par des musiciens passionnés, le groupe revisite avec énergie et bonne humeur de grands classiques de la pop et du rock, en leur apportant une touche personnelle et chaleureuse. Des mélodies incontournables aux rythmes entraînants, Woody Woodpickers propose un répertoire fédérateur qui invite le public à chanter, danser et partager un agréable moment en plein air. Une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la musique live, idéale pour profiter de l’ambiance estivale au cœur d’Hossegor.

Concert gratuit. .

Place des Basques Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Concert Woody Woodpickers

Festives Hossegor

L’événement Concert Woody Woodpickers Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Hossegor