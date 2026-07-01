Hossegor Express Casino d’Hossegor Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Soorts-Hossegor

Hossegor Express

Casino d’Hossegor 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Un mini raid urbain truffé de défis en tous genres à réaliser dans un temps limité.

Un mini raid urbain truffé de défis en tous genres à réaliser dans un temps limité.

Répartis en équipes et munis de vos roadbook, cartes et chronomètres, il vous faudra arpenter les rues et places mythiques d’Hossegor.

Le temps file à toute allure… Et vous devrez relever les défis de nos animateurs, mais aussi répondre au maximum de questions et d’énigmes du quizz culturel.

Pour cela, gardez les yeux ouverts, les réponses se révèleront au fil de votre parcours. Nous ferons également appel à votre créativité !

Une animation idéale pour vous plonger dans l’histoire de la ville, vous challenger sur des défis ludiques et bien sûr mettre en avant la cohésion et la stratégie d’équipe !

Infos pratiques

Prix 60€ par équipe (équipes de 2 à 5 personnes)

Départ Devant le Casino d’Hossegor — RDV 9h30

Durée 10h-12h (2h)

Dates Vendredis 24 et 31 juillet, 7 et 14 août

Minimum 3 éq .

Casino d’Hossegor 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@hossegor.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hossegor Express

A mini urban scavenger hunt packed with all kinds of challenges to complete within a time limit.

L’événement Hossegor Express Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Hossegor