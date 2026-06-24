Informations pratiques

Soorts-Hossegor

DO NOT DISTURB LA JOURNÉE BIEN-ÊTRE

256 avenue de Pédebert Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

4 Vents et l’association Pandore vous invitent à une journée dédiée au bien-être, à la détente et à la créativité dans un jardin privé à Pédebert, Hossegor.

DO NOT DISTURB LA JOURNÉE BIEN-ÊTRE

4 Vents et l’association Pandore vous invitent à une journée dédiée au bien-être, à la détente et à la créativité dans un jardin privé à Pédebert, Hossegor. Au programme village bien-être avec créateurs et praticiens locaux (massages, soins, beauté, cristaux…), foodtruck healthy et bar à jus détox. Des ateliers sur réservation rythmeront la journée yoga, lithothérapie, art-thérapie, broderie, naturopathie et bain sonore. Une parenthèse ressourçante entre amies, loin de l’effervescence estivale.

Vendredi 10 juillet 2026, de 10h à 21h

256 avenue de Pédebert, Soorts-Hossegor

️ Accès au jardin et aux stands gratuit. Ateliers payants sur réservation. .

256 avenue de Pédebert Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : DO NOT DISTURB LA JOURNÉE BIEN-ÊTRE

4 Vents and the Pandore Association invite you to a day dedicated to well-being, %E0 relaxation, and %E0 creativity in a private garden in P%E9debert, Hossegor.

L’événement DO NOT DISTURB LA JOURNÉE BIEN-ÊTRE Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Hossegor