Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026 Plage du parc Soorts-Hossegor
Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026 Plage du parc Soorts-Hossegor mardi 14 juillet 2026.
Soorts-Hossegor
Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026
Plage du parc Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-15
Mardi 14 juillet 2026 15h30
Une traversée familiale de 1 000 mètres, sans classement et dans le sens du courant.
Événement ouvert aux participants de 7 à 97 ans
Inscription en ligne via HelloAsso ou sur place le jour de l’épreuve à partir de 11h
Tarif 8 € par personne ou 12 € par binôme parent-enfant
Trophées, remise des diplômes, récompense du meilleur déguisement et tombola
Samedi 15 août 2026 16h30
Traversée familiale 1 000 mètres
Sans classement, dans le sens du courant
Ouverte à tous de 7 à 97 ans
Inscription via HelloAsso ou le jour même
Tarif 8 € par personne ou 12 € par binôme parent-enfant
Course chronométrée 2 000 mètres (départ à 19h)
Parcours avec départ face au courant
Ouverte aux nageurs à partir de 12 ans
Certificat médical ou licence de natation, triathlon ou sauvetage obligatoire
Inscription en ligne via Pyrénées Chrono
Tarif 19 € .
Plage du parc Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026
L’événement Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026 Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor
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