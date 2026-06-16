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Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026 Plage du parc Soorts-Hossegor

Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026 Plage du parc Soorts-Hossegor

Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026 Plage du parc Soorts-Hossegor mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Plage du parc

Adresse : Avenue du Touring Club de France

Ville : 40150 Soorts-Hossegor

Département : Landes

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Soorts-Hossegor

Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026

Plage du parc Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14 2026-08-15

Mardi 14 juillet 2026 15h30

Une traversée familiale de 1 000 mètres, sans classement et dans le sens du courant.
Événement ouvert aux participants de 7 à 97 ans
Inscription en ligne via HelloAsso ou sur place le jour de l’épreuve à partir de 11h
Tarif 8 € par personne ou 12 € par binôme parent-enfant
Trophées, remise des diplômes, récompense du meilleur déguisement et tombola

Samedi 15 août 2026 16h30

Traversée familiale 1 000 mètres
Sans classement, dans le sens du courant
Ouverte à tous de 7 à 97 ans
Inscription via HelloAsso ou le jour même
Tarif 8 € par personne ou 12 € par binôme parent-enfant
Course chronométrée 2 000 mètres (départ à 19h)
Parcours avec départ face au courant
Ouverte aux nageurs à partir de 12 ans
Certificat médical ou licence de natation, triathlon ou sauvetage obligatoire
Inscription en ligne via Pyrénées Chrono
Tarif 19 €   .

Plage du parc Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026

L’événement Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026 Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor

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