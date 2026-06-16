Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026 Plage du parc Soorts-Hossegor mardi 14 juillet 2026.

Soorts-Hossegor

Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026

Plage du parc Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-15

Mardi 14 juillet 2026 15h30

Une traversée familiale de 1 000 mètres, sans classement et dans le sens du courant.

Événement ouvert aux participants de 7 à 97 ans

Inscription en ligne via HelloAsso ou sur place le jour de l’épreuve à partir de 11h

Tarif 8 € par personne ou 12 € par binôme parent-enfant

Trophées, remise des diplômes, récompense du meilleur déguisement et tombola

Samedi 15 août 2026 16h30

Traversée familiale 1 000 mètres

Sans classement, dans le sens du courant

Ouverte à tous de 7 à 97 ans

Inscription via HelloAsso ou le jour même

Tarif 8 € par personne ou 12 € par binôme parent-enfant

Course chronométrée 2 000 mètres (départ à 19h)

Parcours avec départ face au courant

Ouverte aux nageurs à partir de 12 ans

Certificat médical ou licence de natation, triathlon ou sauvetage obligatoire

Inscription en ligne via Pyrénées Chrono

Tarif 19 € .

Plage du parc Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026

L’événement Traversées d’Hossegor dans le canal à la nage 2026 Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor