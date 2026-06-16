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Spectacle La Magie de Charles Kiosque du centre-ville Soorts-Hossegor

Spectacle La Magie de Charles Kiosque du centre-ville Soorts-Hossegor

Spectacle La Magie de Charles Kiosque du centre-ville Soorts-Hossegor jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Kiosque du centre-ville

Adresse : Avenue du Golf

Ville : 40150 Soorts-Hossegor

Département : Landes

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Soorts-Hossegor

Spectacle La Magie de Charles

Kiosque du centre-ville Avenue du Golf Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Festives Hossegor
Spectacle pour enfant de Magie
Jeudi 19 juillet
Kiosque du centre-ville
20h30   .

Kiosque du centre-ville Avenue du Golf Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00  tourisme@hossegor.fr

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English : Spectacle La Magie de Charles

Festives Hossegor

L’événement Spectacle La Magie de Charles Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor

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