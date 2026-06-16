Spectacle La Magie de Charles Kiosque du centre-ville Soorts-Hossegor
Spectacle La Magie de Charles Kiosque du centre-ville Soorts-Hossegor jeudi 16 juillet 2026.
Soorts-Hossegor
Spectacle La Magie de Charles
Kiosque du centre-ville Avenue du Golf Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Festives Hossegor
Spectacle pour enfant de Magie
Jeudi 19 juillet
Kiosque du centre-ville
20h30 .
Kiosque du centre-ville Avenue du Golf Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : Spectacle La Magie de Charles
Festives Hossegor
L’événement Spectacle La Magie de Charles Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor
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