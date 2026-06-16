Visite guidée Promenade au Fond du Lac et l’histoire mouvementée de l’ancien Musée Forestier Soorts-Hossegor jeudi 16 juillet 2026.

Soorts-Hossegor

Visite guidée Promenade au Fond du Lac et l’histoire mouvementée de l’ancien Musée Forestier

Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Promenade au Fond du Lac et l’histoire mouvementée de l’ancien Musée Forestier par Kevin Laussu.

Pittoresque et authentique cadre que celui du Fond du Lac qui attire depuis plus de cent ans artistes et promeneurs. Tourné vers l’activité ostréicole, il a été choisi en 1937 pour accueillir le premier musée d’Art et de traditions populaires de plein air français la Maison Forestière. Oeuvre majeure et iconique des architectes Soupre et Prunetti bâtie à l’initiative de l’administration des Eaux et Forêts, sa destinée a été contrariée par la Seconde Guerre mondiale.

Jeudi 16 juillet

10h 12h

Rendez-vous Office de Tourisme d’Hossegor

Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Visite guidée Promenade au Fond du Lac et l’histoire mouvementée de l’ancien Musée Forestier

A Walk Through Fond du Lac and the Eventful History of the Former Forestry Museum by Kevin Laussu.

L’événement Visite guidée Promenade au Fond du Lac et l’histoire mouvementée de l’ancien Musée Forestier Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor