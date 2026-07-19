Concert Xaméléon Saint-Michel-Chef-Chef
mercredi 5 août 2026 · Saint-Michel-Chef-Chef
Informations pratiques
Saint-Michel-Chef-Chef
Concert Xaméléon
22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 20:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Laissez-vous métamorphoser par la musique de Xaméléon à Saint-Michel-Chef-Chef
Entre indie folk et chanson française, Xaméléon cherche des réponses au genre de questions qui vous font pencher le regard dans le vague pendant les voyages trop long en train.
Aidé par des boîtes à rythmes de syntés des années 70, le trio vogue sur des courants aux tempos légers.
Le chant, en français ou en anglais, parfois au bord de la cassure, cherche l’émotion la plus proche de la vérité possible, accompagné de guitares et claviers qui restent doux.
Découvrez ici tous lés événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 86 30 mediatheque@stmichelchefchef.fr
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English :
Let yourself be transformed by the music of Xaméléon at Saint-Michel-Chef-Chef
L’événement Concert Xaméléon Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-16 par I_OT Pornic
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