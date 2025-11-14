Concert Yasmine Hamdan La Cartonnerie Reims

Concert Yasmine Hamdan

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 26 – 26 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Tout public

Yasmine Hamdan

alternative indé Liban

Folk Arabe aux textures électroniques

Yasmine Hamdan est l’ancienne moitié de Soap Kills, duo pionner d’électro-indie beyrouthien dans les années 90 cofondé avec Zeid Hamdan.

Depuis, elle a acquis une reconnaissance internationale en tant qu’auteure-compositrice-interprète et productrice solo, entremêlant avec raffinement des influences variées racines panarabes, pop et textes poétiques, électro, soul et mélodies de guitare. Elle revient avec son troisième album intitulé “I remember I forget ? ? ? ” nous plongeant ses racines natales avec sa voix envoutante.

En collaboration avec le POP WOMEN FESTIVAL

Le POP WOMEN FESTIVAL est un événement pluridisciplinaire unique en son genre célébrant, principalement, la créativité féminine à travers la POP CULTURE dans de nombreux domaines artistiques aussi variés que la musique, la bande dessinée, la littérature, la photographie, le cinéma, le théâtre, et bien plus encore…

Engagé à défendre la parité, le POP WOMEN FESTIVAL programme 80 % de femmes et 20 % d’hommes, un pied de nez aux déséquilibres observés dans le monde artistique et culturel. Cette répartition inversée souligne l’importance de donner une visibilité accrue aux femmes dans des secteurs où elles sont souvent sous-représentées.

Le POP Women Festival est ainsi devenu un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui souhaitent soutenir la cause de l’égalité tout en plongeant dans l’univers riche et diversifié des créations féminines, portées par la pop culture. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Yasmine Hamdan

L’événement Concert Yasmine Hamdan Reims a été mis à jour le 2025-11-14 par ADT de la Marne