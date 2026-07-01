Concert Yia Filous La Moulinette Logonna-Daoulas

Informations pratiques

Logonna-Daoulas

Concert Yia Filous

La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Yia Filous interprète et arrange des musiques de traditions populaires kurdes, en diffusant un message de soutien et d’amitié à cette culture.

Leurs arrangements originaux sont empreints de musique trad française et occitane et s’entremêlent avec le timbre si typique du saz, du kopuz et du erbanê.

Depuis plusieurs années, Raphaëlle Yaffee et Paul Oliver voyagent au Kurdistan de Turquie pour rencontrer et échanger avec des musicien·nes de cette région. Ainsi, iels ont pu s’imprégner de cette culture chargée d’histoire et mieux comprendre le combat des uns et les coutumes des autres.

Leurs chants d’amour et d’exil portent la voix des résistant·es des montagnes du Kurdistan, aux confins de la Mésopotamie. .

La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 30 58 43 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Yia Filous Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS