Logonna-Daoulas

Les Rendez-Vous Pépites Sortie autour de la pierre de Kersanton

Route de la pointe du Château Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Partez à la découverte de la pierre de Kersanton et de son histoire !

Un parcours qui vous fera découvrir la pierre bretonne de kersantite.

De sa formation il y a environ 310 millions d’années, à son utilisation dans le bâti et le patrimoine vernaculaire, elle n’aura plus de secrets pour vous !

La sortie sera suivie d’un goûter pour clôturer l’après-midi.

– Rendez-vous au parking de la pointe du Château.

– Sur inscription à l’Office de tourisme du Pays de Landerneau-Daoulas.

– Nombre de places limité. .

Route de la pointe du Château Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English : Les Rendez-Vous Pépites Sortie autour de la pierre de Kersanton

L’événement Les Rendez-Vous Pépites Sortie autour de la pierre de Kersanton Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS