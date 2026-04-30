Les Rendez-Vous Pépites Sortie autour de la pierre de Kersanton Logonna-Daoulas
Les Rendez-Vous Pépites Sortie autour de la pierre de Kersanton Logonna-Daoulas jeudi 16 juillet 2026.
Logonna-Daoulas
Les Rendez-Vous Pépites Sortie autour de la pierre de Kersanton
Route de la pointe du Château Logonna-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Partez à la découverte de la pierre de Kersanton et de son histoire !
Un parcours qui vous fera découvrir la pierre bretonne de kersantite.
De sa formation il y a environ 310 millions d’années, à son utilisation dans le bâti et le patrimoine vernaculaire, elle n’aura plus de secrets pour vous !
La sortie sera suivie d’un goûter pour clôturer l’après-midi.
– Rendez-vous au parking de la pointe du Château.
– Sur inscription à l’Office de tourisme du Pays de Landerneau-Daoulas.
– Nombre de places limité. .
Route de la pointe du Château Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09
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English : Les Rendez-Vous Pépites Sortie autour de la pierre de Kersanton
L’événement Les Rendez-Vous Pépites Sortie autour de la pierre de Kersanton Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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