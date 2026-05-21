La Galerie d’Art Le Comoedia fait escale au Japan Festival de Logonna-Daoulas Salle Kejadenn Logonna-Daoulas Samedi 30 mai, 10h00 Entrée libre

Pour la première fois, la Galerie d’Art Le Comoedia participe au Japan Festival de Logonna-Daoulas, dont la 5ᵉ édition aura lieu le samedi 30 mai 2026.

La Galerie d’Art Le Comoedia au Japan Festival de Logonna-Daoulas

Pour la première fois, la Galerie d’Art Le Comoedia participe au Japan Festival de Logonna-Daoulas, dont la 5ᵉ édition aura lieu le samedi 30 mai 2026. Cet événement rassemble chaque année artistes et passionnés autour d’une programmation dédiée à la richesse de la culture japonaise.

Un festival en plein essor en Bretagne

Organisé par l’Association franco-japonaise Nami, fondée en 2021 par Nanae Gueguen, le Japan Festival s’inspire de la philosophie japonaise Ichigo-ichié — l’art de chérir l’unicité de chaque rencontre. En quelques années, il s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de la commune et de la région brestoise.

Pour cette 5ᵉ édition, 32 exposants seront présents, dont 13 venus du Japon. Le festival confirme son attractivité croissante avec plus de 2 500 visiteurs accueillis en 2025, séduisant un public familial toujours plus large.

Trois artistes renouvellent le genre

À l’occasion de cette première participation, la galerie met à l’honneur trois artistes aux univers complémentaires :

Ads Libitum : une approche contemporaine de l’estampe japonaise, entre figures populaires et atmosphères empreintes de natsukashii, cette douce nostalgie typiquement japonaise.

Stéphane Casier : un dialogue subtil entre héritage visuel nippon et esthétique graphique vintage, revisité avec modernité.

Pakone, invité d’honneur : street artiste brestois reconnu, célèbre pour ses cerisiers japonais (sakura) qui ornent les murs des villes. Il incarne la poésie éphémère du street art. Une séance de dédicace exclusive sera proposée sur le stand du Comœdia.

Une immersion entre art, tradition et culture japonaise

Le stand du Comœdia vous invite à une véritable escapade au Japon, avec une sélection soignée d’éditions limitées et d’objets de l’artisanat nippon : carnets, cartes postales, magnets, badges en papier washi, ainsi que des tabliers maekake, portés par les artisans japonais depuis le XVème siècle.

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 30 mai 2026, de 10h à 19h

Logonna-Daoulas, Finistère (29)

Entrée libre

Dédicace de Pakone sur le stand du Comœdia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00.000+02:00

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https://www.artcomoedia.fr/exposition/galerie-le-comoedia-hors-les-murs-logonna-japan-festival/

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère



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