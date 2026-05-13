La Goguette de La Moulinette La Moulinette Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas

La Goguette de La Moulinette

La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

La Goguette est un festival annuel organisé par La Moulinette. Pour cette deuxième édition, le collectif met les petits plats dans les grands. Save the date !

La Moulinette est heureuse de vous annoncer le retour de La Goguette, notre festival qui transformera le port de Moulin Mer en guinguette artistique !

Programme de la 3e édition à venir !

Des surprises à foison ! Spectacle vivant, moments de partage, découvertes artistiques…

Un festival à prix conscient

Accessible à toutes et tous, La Goguette fonctionne sur le principe du prix libre et conscient. Chacun donne ce qu’il peut et ce qu’il veut, selon ses moyens. Et oui, ne rien donner est aussi tout à fait OK ! L’important est que la marée culturelle atteigne tout le monde.

Qui sommes-nous ?

La Moulinette est un collectif de citoyennes et citoyens bénévoles de Logonna-Daoulas et des alentours, qui font vivre la cabane culturelle de Moulin Mer. Entre terre et mer, nous créons des espaces de rencontre, de culture et de partage ouverts à toutes et tous.

Pourquoi venir ?

Pour découvrir des artistes talentueux dans un cadre exceptionnel.

Pour partager des moments conviviaux au bord de l’eau.

Pour soutenir la culture locale et le spectacle vivant.

Pour faire partie de l’aventure collective de La Moulinette.

Partagez l’information ! Aidez-nous à faire tourner la roue du moulin en partageant cet événement autour de vous ! .

La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 30 58 43 64

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English : La Goguette de La Moulinette

L’événement La Goguette de La Moulinette Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS