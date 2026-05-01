Concert Duo Brady La Moulinette Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas

Concert Duo Brady

La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 21:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Michèle Pierre et Paul Colomb ont bâti des mondes fictifs qui tiennent à plusieurs fils, tous reliés par La Vie d’après. Leur répertoire post-Covid en forme de rêverie fait cohabiter une certaine mélancolie avec l’espoir et la fête. S’y côtoient une rondeur lyrique, l’improvisation virtuose et l’évidence d’un dialogue à la fois jazz, pop et techno.

Ils nous conduiront vers leurs ailleurs depuis un lieu très spécial et tout a fait propice aux douces rêveries d’été La Moulinette !

Réservation nécessaire auprès de Plages Magnétiques.

Restauration et buvette sur place. .

La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 30 58 43 64

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English : Concert Duo Brady

L’événement Concert Duo Brady Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS