Concert Duo Brady La Moulinette Logonna-Daoulas
Concert Duo Brady La Moulinette Logonna-Daoulas jeudi 21 mai 2026.
Logonna-Daoulas
Concert Duo Brady
La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 21:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Michèle Pierre et Paul Colomb ont bâti des mondes fictifs qui tiennent à plusieurs fils, tous reliés par La Vie d’après. Leur répertoire post-Covid en forme de rêverie fait cohabiter une certaine mélancolie avec l’espoir et la fête. S’y côtoient une rondeur lyrique, l’improvisation virtuose et l’évidence d’un dialogue à la fois jazz, pop et techno.
Ils nous conduiront vers leurs ailleurs depuis un lieu très spécial et tout a fait propice aux douces rêveries d’été La Moulinette !
Réservation nécessaire auprès de Plages Magnétiques.
Restauration et buvette sur place. .
La Moulinette 42 Route du Moulin Mer Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 30 58 43 64
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English : Concert Duo Brady
L’événement Concert Duo Brady Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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