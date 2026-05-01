Logonna Japan Festival Salle Kejadenn Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas

Logonna Japan Festival

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Logonna Japan Festival est de retour !

Les 33 exposants prévus pour cette nouvelle édition vous y attendent dès 10h.

Un espace restauration est ouvert toute la journée, et de nombreuses animations démonstrations d’arts martiaux traditionnels, ateliers de création, cérémonie du thé… rythmeront ce beau samedi !

Ce festival est essentiellement axé sur les aspects traditionnels de la culture japonaise.

En invitant des exposants japonais et français qui respectent les traditions japonaises d’hier et d’aujourd’hui (artisanat, cuisine, arts, arts martiaux), l’association souhaite offrir aux finistériens l’occasion de découvrir une culture japonaise authentique.

L’objectif est d’en faire un festival culturel 100% japonais, plus important à chaque nouvelle édition en invitant davantage d’exposants japonais, et réalisant ainsi le rêve de nombreux Finistériens amoureux du Japon. .

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 47 42 44 39

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English : Logonna Japan Festival

L’événement Logonna Japan Festival Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-05-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS