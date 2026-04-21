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Concert Yo Tilany Le Troquet de Marette Châteaudouble

Concert Yo Tilany Le Troquet de Marette Châteaudouble vendredi 28 août 2026.

Lieu : Le Troquet de Marette

Adresse : 24 Grande Rue

Ville : 26120 Châteaudouble

Département : Drôme

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Châteaudouble

Concert Yo Tilany

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 20:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Yo Tilany, ou le métissage parfait entre musiques traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest et groove du jazz.
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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   prog.c.tout.verre@gmail.com

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English :

Yo Tilany, the perfect blend of traditional West African music and jazz groove.

L’événement Concert Yo Tilany Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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