Concert Yo Tilany Le Troquet de Marette Châteaudouble
Concert Yo Tilany Le Troquet de Marette Châteaudouble vendredi 28 août 2026.
Châteaudouble
Concert Yo Tilany
Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 20:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Yo Tilany, ou le métissage parfait entre musiques traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest et groove du jazz.
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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes prog.c.tout.verre@gmail.com
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English :
Yo Tilany, the perfect blend of traditional West African music and jazz groove.
L’événement Concert Yo Tilany Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme