Concert Yo Tilany Le Troquet de Marette Châteaudouble

Châteaudouble

Concert Yo Tilany

Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 20:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Yo Tilany, ou le métissage parfait entre musiques traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest et groove du jazz.

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Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes prog.c.tout.verre@gmail.com

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English :

Yo Tilany, the perfect blend of traditional West African music and jazz groove.

L’événement Concert Yo Tilany Châteaudouble a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme