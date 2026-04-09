Concert Ze Tribu Brass Band Festival Fleurs de Jazz Salle des fêtes Larochemillay
Concert Ze Tribu Brass Band Festival Fleurs de Jazz Salle des fêtes Larochemillay samedi 16 mai 2026.
Larochemillay
Concert Ze Tribu Brass Band
Festival Fleurs de Jazz
Salle des fêtes Le bourg Larochemillay Nièvre
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:30:00
fin : 2026-05-16 19:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Concert Ze Tribu Brass Band à 17h30 à la salle des fêtes.
Fanfare exotique qui fait revivre un répertoire original et réunit près de 20 musiciens.
Moment musical explosif et ambiance festive garantie ! .
Salle des fêtes Le bourg Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Ze Tribu Brass Band
Festival Fleurs de Jazz
L’événement Concert Ze Tribu Brass Band
Festival Fleurs de Jazz Larochemillay a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Larochemillay (Nièvre)
- VIDE GRENIER DE LAROCHEMILLAY Larochemillay 26 avril 2026
- Circuit autour du Mont Touleur Larochemillay Nièvre 1 mai 2026