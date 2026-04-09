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Concert Ze Tribu Brass Band Festival Fleurs de Jazz Salle des fêtes Larochemillay

Concert Ze Tribu Brass Band Festival Fleurs de Jazz Salle des fêtes Larochemillay samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le bourg

Ville : 58370 Larochemillay

Département : Nièvre

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Larochemillay

Concert Ze Tribu Brass Band
Festival Fleurs de Jazz

Salle des fêtes Le bourg Larochemillay Nièvre

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:30:00
fin : 2026-05-16 19:30:00

Date(s) :
2026-05-16

Concert Ze Tribu Brass Band à 17h30 à la salle des fêtes.
Fanfare exotique qui fait revivre un répertoire original et réunit près de 20 musiciens.
Moment musical explosif et ambiance festive garantie !   .

Salle des fêtes Le bourg Larochemillay 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Ze Tribu Brass Band
Festival Fleurs de Jazz

L’événement Concert Ze Tribu Brass Band
Festival Fleurs de Jazz Larochemillay a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Rives du Morvan

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