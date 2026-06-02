Concert Zygos Brass Band, musiques Nouvelle-Orléans Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Concert Zygos Brass Band, musiques Nouvelle-Orléans

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Le concert du Zygos Brass Band aux Moutiers-en-Retz promet un final de saison festif et débordant d’énergie. Dans le cadre du festival Les Mercredis de Prigny aux Moutiers-en-Retz.

Inspiré par l’esprit des brass bands de La Nouvelle-Orléans, l’ensemble mêle jazz, funk, groove et influences du monde dans une ambiance irrésistiblement conviviale. Les cuivres éclatants, les percussions entraînantes et la complicité des musiciens embarquent immédiatement le public. Entre virtuosité et bonne humeur, chaque morceau devient une véritable célébration collective. Un concert placé sous le signe de la fête et du partage.

Nos conseils pour assister aux concerts

apportez votre coussin pour être assis confortablement

arrivez en avance pour être bien placé, ouverture des portes à 20h30

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings rue des Lutins (prendre la rue entre l’office de tourisme et l’agence postale)

Informations pratiques

participation libre et citoyenne privilégiez les espèces (paiement par carte bleue possible)

pas de réservation possible, premiers arrivés, premiers placés !

Le programme complet du festival Les Mercredis de Prigny est à retrouver ici !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesmercredisdeprigny@yahoo.fr

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English :

The Zygos Brass Band concert in Moutiers-en-Retz promises a festive season finale bursting with energy. As part of the Les Mercredis de Prigny festival in Moutiers-en-Retz.

L’événement Concert Zygos Brass Band, musiques Nouvelle-Orléans Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic