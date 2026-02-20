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Fête du club nautique Rue du Sauvetage Les Moutiers-en-Retz

Fête du club nautique Rue du Sauvetage Les Moutiers-en-Retz samedi 15 août 2026.

Lieu : Rue du Sauvetage

Adresse : Plage du Pré Vincent

Ville : 44760 Les Moutiers-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Les Moutiers-en-Retz

Fête du club nautique

Rue du Sauvetage Plage du Pré Vincent Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Événement incontournable de l’été aux Moutiers-en-Retz la fête du Club Nautique !
Au programme des animations intergénérationnelles, éclats de rire dans la vase, régates en relais, et une plongée dans l’histoire du club grâce à une exposition photo pleine de souvenirs.

 Programme des festivités

14h30 Jeux dans la vase, gratuit et hilarant !
16h Mini régate en relais, inscription sur place
19h Apéritif convivial, offert à tous
20h Grand repas festif

Information et inscription à l’accueil du club nautique

  Repas
Inscriptions pour le repas au 06 03 99 90 41

Ouvert à tous ! Venez célébrer ce moment phare de l’été avec nous. Que vous soyez marin aguerri ou simple curieux, il y aura de quoi faire des vagues… de plaisir !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.   .

Rue du Sauvetage Plage du Pré Vincent Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 32 39 79  cn.moutiers@orange.fr

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English :

A not-to-be-missed summer event in Moutiers-en-Retz: the Club Nautique party!

L’événement Fête du club nautique Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic

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