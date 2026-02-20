Fête du club nautique Rue du Sauvetage Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Fête du club nautique

Rue du Sauvetage Plage du Pré Vincent Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Événement incontournable de l’été aux Moutiers-en-Retz la fête du Club Nautique !

Au programme des animations intergénérationnelles, éclats de rire dans la vase, régates en relais, et une plongée dans l’histoire du club grâce à une exposition photo pleine de souvenirs.

Programme des festivités

14h30 Jeux dans la vase, gratuit et hilarant !

16h Mini régate en relais, inscription sur place

19h Apéritif convivial, offert à tous

20h Grand repas festif

Information et inscription à l’accueil du club nautique

Repas

Inscriptions pour le repas au 06 03 99 90 41

Ouvert à tous ! Venez célébrer ce moment phare de l’été avec nous. Que vous soyez marin aguerri ou simple curieux, il y aura de quoi faire des vagues… de plaisir !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Rue du Sauvetage Plage du Pré Vincent Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 32 39 79 cn.moutiers@orange.fr

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English :

A not-to-be-missed summer event in Moutiers-en-Retz: the Club Nautique party!

L’événement Fête du club nautique Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic