Informations pratiques

Lesperon

Concertation publique L’énergie citoyenne retour d’expérience

Au foyer rural Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

La concertation publique initialement prévue le 23 juin à Lesperon est reportée au mardi 26 août, au foyer rural de Lesperon.

Cette rencontre sera consacrée au thème L’énergie citoyenne retour d’expérience .

Entrée libre et gratuite

La concertation publique initialement prévue le 23 juin à Lesperon est reportée au mardi 26 août, au foyer rural de Lesperon.

Cette rencontre sera consacrée au thème L’énergie citoyenne retour d’expérience .

À cette occasion, vous découvrirez le projet de Candate à Saint-Paul-lès-Dax, une centrale photovoltaïque développée par des citoyens sur le site d’une ancienne déchetterie. Les personnes à l’origine de cette initiative innovante et participative seront présentes pour partager leur expérience et répondre à vos questions.

La SAS Énergie Haute Lande, à laquelle les habitants du Pays Morcenais peuvent souscrire, sera également présente afin de présenter ses projets locaux et citoyens et d’échanger avec le public.

Entrée libre et gratuite. .

Au foyer rural Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine pcaet@paysmorcenais.fr

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English : Concertation publique L’énergie citoyenne retour d’expérience

The public consultation originally scheduled for June 23 in Lesperon has been rescheduled for Tuesday, August 26, at the Lesperon community center.

This meeting will focus on the topic: “Citizen-Led Energy: Lessons Learned.”

Admission is free and open to the public.

L’événement Concertation publique L’énergie citoyenne retour d’expérience Lesperon a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Morcenx