Informations pratiques

Lesperon

Vide-grenier de Lesperon

Place René Cousseau Lesperon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez découvrir le Vide-Grenier de Lesperon !

Buvette & restauration sur place par l’association BCA

Accueil des exposants dès 7h

Modalités et inscriptions gratuites en Mairie avant le 1er septembre

Réservé uniquement aux particuliers

Bulletin d’inscription à télécharger

Venez découvrir le Vide-Grenier de Lesperon !

Au programme bonnes affaires et animations !

Buvette & restauration sur place par l’association BCA

Inscription et emplacement gratuits

Accueil des exposants dès 7h

Modalités et inscriptions en Mairie avant le 1er septembre

Réservé uniquement aux particuliers

Bulletin d’inscription à télécharger .

Place René Cousseau Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 60 08 mairie@lesperon.fr

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English : Vide-grenier de Lesperon

Come check out the Lesperon Yard Sale!

Refreshments and food available on-site, provided by the BCA association

Exhibitors welcome starting at 7 a.m.

Terms and conditions; free registration at City Hall before September 1

Reserved for individuals only

Registration form available for download

L’événement Vide-grenier de Lesperon Lesperon a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Morcenx