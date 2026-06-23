Vide-grenier de Lesperon Lesperon
dimanche 13 septembre 2026 · Lesperon
Informations pratiques
Lesperon
Vide-grenier de Lesperon
Place René Cousseau Lesperon Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez découvrir le Vide-Grenier de Lesperon !
Buvette & restauration sur place par l’association BCA
Accueil des exposants dès 7h
Modalités et inscriptions gratuites en Mairie avant le 1er septembre
Réservé uniquement aux particuliers
Bulletin d’inscription à télécharger
Venez découvrir le Vide-Grenier de Lesperon !
Au programme bonnes affaires et animations !
Buvette & restauration sur place par l’association BCA
Inscription et emplacement gratuits
Accueil des exposants dès 7h
Modalités et inscriptions en Mairie avant le 1er septembre
Réservé uniquement aux particuliers
Bulletin d’inscription à télécharger .
Place René Cousseau Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 60 08 mairie@lesperon.fr
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English : Vide-grenier de Lesperon
Come check out the Lesperon Yard Sale!
Refreshments and food available on-site, provided by the BCA association
Exhibitors welcome starting at 7 a.m.
Terms and conditions; free registration at City Hall before September 1
Reserved for individuals only
Registration form available for download
L’événement Vide-grenier de Lesperon Lesperon a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Morcenx
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