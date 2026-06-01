Concertissimo Les musicales de Juvardeil Grande Rue Juvardeil

Juvardeil

Concertissimo Les musicales de Juvardeil

Grande Rue Eglise de Juvardeil Juvardeil Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concertissimo, Cordes en Harmonie proposé par les Musicales de Juvardeil, le samedi 27 juin 2026 à 20h, à l’église de Juvardeil.

Concert de musique classique organisé dans l’église de Juvardeil.

Le concert sera suivi d’un buffet gourmand au profit de l’association où vous aurez la possibilité d’échanger avec notre équipe et les musiciens si le cœur vous en dit. .

Grande Rue Eglise de Juvardeil Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesmusicales.juvardeil@gmail.com

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English :

Concertissimo, Strings in Harmony, presented by Les Musicales de Juvardeil, Saturday, June 27, 2026, at 8:00 p.m., at the Juvardeil Church.

L’événement Concertissimo Les musicales de Juvardeil Juvardeil a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Anjou bleu