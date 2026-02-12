Concerto Concert des grands élèves Conservatoire Maurice Ravel Église Notre Dame Marmande

Concerto Concert des grands élèves Conservatoire Maurice Ravel

Église Notre Dame Allée de l'église Marmande Lot-et-Garonne

2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Concert des grands élèves violon, violoncelle, trompette, trombone, chant, percussion, saxophone et guitare.

Église Notre Dame Allée de l'église Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Concert by top students violin, cello, trumpet, trombone, vocals, percussion, saxophone and guitar.

